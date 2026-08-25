Menée par les conseillères Claire Lerond et Aline Harquevaux, cette opération a pour objectif d’identifier les évolutions réglementaires et évaluer les besoins des exploitants d'ici l'automne. Cette initiative locale, inscrite dans une démarche régionale, vise à dresser un état des lieux précis des 36 unités locales, dans un contexte où le Grand Est, incluant fortement les Vosges, les Ardennes et la Moselle, se positionne comme leader national de la filière.

36 unités en Meurthe-et-Moselle : un ancrage fort dans le Grand Est

Avec 36 unités en fonctionnement, la Meurthe-et-Moselle s'affirme comme un département moteur au sein du Grand Est, première région française pour la méthanisation avec 180 sites en cogénération, face à l'objectif national de 33% d'énergies renouvelables d'ici 2030. Compte tenu la complexité réglementaire, l'enquête permettra de sécuriser les investissements des exploitants locaux et de pérenniser cette source de revenu complémentaire.

Un accompagnement stratégique pour sécuriser les exploitants

Pour soutenir cette filière, la Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle propose un accompagnement complet, de l'étude de faisabilité à la formation, garantissant la viabilité de ces projets de valorisation du biogaz.

Les conclusions de cette étude, attendues pour l'automne, permettront de mieux orienter la stratégie de la filière et le soutien aux exploitations meurthe-et-mosellanes.







