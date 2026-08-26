L’Université de Lorraine vient d’engager une nouvelle démarche visant à améliorer la performance de ses installations de génie climatique sur 39 de ses bâtiments en Moselle. «Notre expertise dans la gestion des usages énergétiques bâtimentaires est de nouveau reconnue avec l’obtention de ce contrat de performance énergétique concernant 200 000m² de locaux dans le département de la Moselle», a indiqué Idex Est, spécialiste dans les services à l'énergie et à l'environnement et partenaire de l'Université de Lorraine, il y a quelques jours.

Ses interventions porteront notamment sur le chauffage, la ventilation et la climatisation.

L’Université de Lorraine espère ainsi réduire de 10% par an les consommations énergétiques des sites mosellans (incluant principalement les campus de Metz, Thionville-Yutz, Sarreguemines, Saint-Avold et Forbach) et poursuivre les efforts engagés sur son important parc immobilier.

Sensibilisation et investissements réguliers

Cette démarche prolonge les résultats obtenus grâce aux précédents investissements. Dans le cadre du Plan France Relance, l’Université de Lorraine avait bénéficié d’une enveloppe de 21,9 millions d’euros pour des opérations de rénovation énergétique. Certains bâtiments ont notamment fait l’objet de travaux portant sur l’isolation, la ventilation et l’éclairage, avec, pour certains d’entre eux, l’atteinte d’un niveau de performance passive.

Au-delà des bâtiments, l’Université de Lorraine mise aussi sur la mobilisation de sa communauté étudiante. Elle mène régulièrement des actions de sensibilisation à la transition écologique et aux usages responsables sur les campus, afin d’inciter les étudiants à adopter au quotidien les bons réflexes en matière de sobriété énergétique. Un enjeu qui concerne directement les 60 000 étudiants accueillis en Lorraine, dont près de 30% des effectifs en Moselle.