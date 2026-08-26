Bar-le-Duc : le Musée barrois expose 30 œuvres à la piscine

À Bar-le-Duc, le Musée barrois sort de ses murs jusqu’au 26 septembre avec «Piscine avec vues. Paysages du Musée barrois», une exposition réunissant une trentaine de reproductions installées dans les couloirs des bassins et les vestiaires de la piscine municipale. L’initiative transforme un équipement fréquenté au quotidien en espace culturel et vise à toucher un public plus large que celui du musée. Deux rendez-vous sont programmés en septembre, avec une visite nocturne le 3 septembre et un atelier de création le 12 septembre. Cette démarche se prolongera lors des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, avec deux ateliers gratuits autour de la création et de la restauration d’œuvres.

La culture cherche de nouveaux publics

Dans de nombreux territoires, les établissements culturels cherchent désormais à diversifier leurs lieux de diffusion et leurs publics, alors que l’enjeu ne se limite plus à la conservation des collections. En investissant des espaces fréquentés au quotidien, les collectivités peuvent renforcer l’accès à la culture tout en donnant davantage de visibilité à leur patrimoine. À Bar-le-Duc, cette stratégie associe ainsi médiation culturelle, fréquentation des équipements publics et attractivité territoriale, sans nécessiter la création d’un nouvel équipement.