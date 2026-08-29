La 5ᵉ édition de Talents sur Saône se tiendra samedi 12 décembre 2026 à 20h00, à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Organisé par l’association Troubadours 3000, le rendez-vous réunira une nouvelle fois des artistes du territoire autour de plusieurs disciplines, notamment la musique, le chant, la danse et l’humour. Le casting 2026 est finalisé et la mise en scène sera assurée par Philippe Spailier. Le spectacle avait affiché complet lors de l’édition précédente.

Un événement à vocation solidaire

Au-delà de la programmation artistique, la soirée conserve son objectif caritatif. Les recettes de la billetterie seront reversées à des associations engagées auprès des enfants hospitalisés au Centre hospitalier William Morey et dans d’autres établissements partenaires. Le spectacle sera également retransmis en direct dans les services pédiatriques concernés, permettant aux enfants hospitalisés de suivre la représentation depuis leur chambre.