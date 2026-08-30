Le château de La Loyère, à Fragnes-La Loyère, près de Chalon-sur-Saône, accueillera les 19 et 20 septembre la troisième édition de sa Foire aux Plantes et Couleurs d’Automne. De 10h à 18h, le parc du domaine sera ouvert aux visiteurs à la recherche de végétaux, d’idées pour leurs extérieurs ou de conseils de professionnels.



Pépiniéristes et horticulteurs présenteront différentes variétés de plantes et partageront leurs connaissances. Des artisans et producteurs proposeront également des articles de décoration pour le jardin ainsi que des produits du terroir.

Deux jours au château

L’événement se déroulera dans le parc et les allées du château. Une restauration chaude et une buvette seront accessibles pendant les deux journées. L’entrée coûte 3 euros pour une journée et 5 euros pour les deux jours. L’accès est gratuit pour les moins de 16 ans.



Situé à deux minutes de Chalon-Nord, le Château de La Loyère constitue le lieu de cette troisième édition. La foire proposera ainsi une sortie en plein air à l’occasion de l’arrivée de l’automne, autour des plantes, du jardin et du savoir-faire local.