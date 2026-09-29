C'est une reconnaissance nationale pour cette librairie indépendante implantée au cœur de Crépy-en-Valois. Alors qu'avril 2025 Laura Martin-Rolland a fait le pari d’ouvrir une librairie indépendante, elle remporte le Prix de la création 2026 du Grand Prix Livres Hebdo des librairies 2026. À 23 ans, cette jeune libraire a concrétisé un projet ambitieux, celui de redonner une librairie à la ville et d’en faire un véritable espace de vie et de rencontres autour du livre.

Dans un marché du livre bousculé, la Librairie du Valois défend «une vision moderne de la librairie», exprime la libraire. Loin des enseignes impersonnelles, cette librairie «mise sur un lieu chaleureux, une équipe engagée, une sélection soignée et une programmation variée (dédicaces, ateliers créatifs, soirées jeux, bal Bridgerton...)». Une vision qui a déjà été récompensée en début d'année par la Bourse Libraire de la Fondation Jean-Luc Lagardère.

Des librairies indépendantes en résilience

Le Grand Prix Livres Hebdo des librairies met chaque année à l'honneur la capacité d'innovation des librairies indépendantes qui font face à des mutations profondes du marché du livres, notamment les hausses des coûts de fonctionnement et l'évolution des pratiques de lecture et attentes renouvelées des jeunes générations.