À Metz, une table ronde autour du Mur des Noms

Les échanges permettront d’évoquer les enjeux liés au Mur des Noms, un monument mémoriel installé en contrebas du Mémorial Alsace-Moselle, à Schirmeck. Le projet, porté par la Région Grand Est avec le soutien du ministère des Armées et du programme FEDER/Europe, rend hommage aux victimes alsaciennes et mosellanes du conflit. L’Université de Lorraine participe à la diffusion du podcast. La table ronde sera suivie d’une visite de l’exposition consacrée à « Entre nuit et lumière ».

Ouvert en 2026, le Mur des Noms s’appuie principalement sur un dispositif numérique pour faire découvrir l’histoire des 44 000 personnes ayant perdu la vie. Des parcours individuels, enrichis de photographies et de documents d’archives, y sont présentés aux côtés de témoignages de descendants. Pensé comme un monument participatif, le site associe les familles et les historiens à la construction de la mémoire. Il entend ainsi favoriser la compréhension de cette période, tout en constituant un outil pédagogique et citoyen. La rencontre se tiendra salle de l’hémicycle, place Gabriel-Hocquard, à Metz.