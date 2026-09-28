Fermée depuis fin 2023 dans le cadre du renouvellement urbain du quartier, la médiathèque Argentine a accueilli de nouveau le public le 1er septembre dernier. Le bâtiment, imaginé par l’agence Continuo Architecture, a été entièrement repensé pour mieux répondre aux besoins des usagers. Il est désormais ouvert sur l’avenue Jean-Moulin grâce à une grande façade vitrée.

Des espaces pensés pour différents usages

La médiathèque dispose désormais d’un accès de plainpied, d’un ascenseur et de circulations simplifiées. L’offre documentaire a également été adaptée avec des collections comprenant notamment des documents « Facile à lire », des ouvrages destinés aux lecteurs DYS et des livres en gros caractères. Par ailleurs, des ateliers, des actions d’éducation aux médias, des animations numériques ainsi que des rencontres culturelles et des temps de convivialité seront organisés tout au long de l’année.

Durant les travaux, les six médiathécaires ont poursuivi leurs actions auprès des écoles, des familles et des partenaires. Ils ont également préparé les collections, les services et l’aménagement du nouvel équipement.

Une identité renouvelée pour la réouverture

La réouverture s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle réalisée avec l’illustratrice Emmanuelle Halgand. Son emblème associe une fleur d’Argentine, la potentille ansérine qui a donné son nom au quartier, à l’image d’un livre ouvert.

Une fête d’inauguration est prévue vendredi 2 octobre à partir de 16 heures. Ce rendez-vous, destiné aux habitants, aux écoles, aux associations et aux centres de loisirs, est organisé autour de visites théâtralisées, de propositions artistiques et d’animations consacrées à la fleur d’Argentine.







