Tourisme
Compiègne (60) Compiègne (60)
Dossier

Compiègne : le château, demeure royale et impériale, fascine par ses collections

Bâti par Louis XV et Louis XVI, réaménagé sous Napoléon Ier puis Napoléon III, le château de Compiègne est le plus grand château néo-classique français et l'une des trois plus importantes résidences royales et impériales françaises. 

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 4 octobre 2026 - Mis à jour le 4 octobre 2026
<p>Si Charles V a acquis les terrains à l'intérieur de la ville de Compiègne pour y construire un château, presque achevé à sa mort en 1380, le château de Compiègne actuel est l’œuvre d'un roi passionné - comme cela l'était à l'époque - par l'Antiquité, Louis XV, et d'un architecte audacieux, Ange-Jacques Gabriel, par ailleurs Premier architecte du roi. Achevé en 1788, à la vieille de la Révolution française, le château au style néo-classique (abandonnant l'exubérance du style baroque) est construit sur une parcelle triangulaire, son côté original, ce qui amène le jardin sur le côté du château.

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte