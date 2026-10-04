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Côte-d’Or : L’Hostellerie de Levernois obtient sa première Clé Michelin
04/10/2026 M.H
Côte-d'Or (21)
Bâti par Louis XV et Louis XVI, réaménagé sous Napoléon Ier puis Napoléon III, le château de Compiègne est le plus grand château néo-classique français et l'une des trois plus importantes résidences royales et impériales françaises.
Le château de Compiègne. © Eloise Le Névanic
© Eloise Le Névanic
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© Eloise Le Névanic
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