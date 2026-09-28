L’ancienne synagogue de Phalsbourg fait partie des 18 sites emblématiques retenus en 2026 dans le cadre du Loto du patrimoine. Cette aide, portée par Stéphane Bern et déployée par la Fondation du patrimoine, fait partie des 7,45 millions d’euros attribués cette année aux projets sélectionnés en métropole et en outre-mer. Les montants accordés vont de 100 000 à 500 000 euros.

Une nouvelle vie pour l’ancienne synagogue

La Ville de Phalsbourg souhaite transformer le bâtiment en un lieu culturel ouvert à différents usages. La grande nef doit notamment être aménagée en auditorium modulable, avec la possibilité d’y organiser des concerts, des spectacles, des répétitions ou encore des événements. Le projet prévoit aussi plusieurs espaces destinés au public : un musée numérique de type Micro-Folie, un atelier-fablab, une salle de cinéma ainsi qu’un espace de convivialité avec des jeux et une ludothèque.

Un chantier prévu jusqu’à fin 2027

Avant de pouvoir accueillir ces nouveaux usages, l’édifice doit faire l’objet de plusieurs travaux. La charpente sera renforcée et la couverture réfectionnée. La façade principale et ses vitraux seront également restaurés. Le chantier doit démarrer en septembre 2026, pour une fin des travaux prévue à la fin de l’année 2027. La Ville de Phalsbourg présente cette réhabilitation comme l’un des projets destinés à accompagner la transformation du centre historique, notamment en favorisant la fréquentation du centre-ville et le maintien des commerces de proximité.