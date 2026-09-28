Rouen : le nombre de terrasses bondit de près de 80% en six ans

Rouen compte désormais 438 terrasses autorisées, contre 244 six ans plus tôt. La hausse atteint 79,5%, alors que la surface totale consacrée à ces espaces extérieurs est passée de 5 660 à 9 690 m². Derrière cette évolution se dessine une transformation visible du paysage commercial rouennais, portée notamment par les cafés, restaurants et commerces de bouche.

Pour les professionnels, la terrasse représente un espace supplémentaire pour accueillir la clientèle et prolonger l’activité des établissements. Pour la collectivité, leur développement constitue également un outil d’animation des rues et des quartiers commerçants. La progression enregistrée depuis 2020 traduit ainsi une utilisation accrue de l’espace public à des fins économiques, avec des effets potentiels sur la fréquentation des commerces et l’attractivité touristique.

Les terrasses au cœur des centres-villes

À Rouen, l’augmentation de 4 030 m² mètres carrés en six ans illustre concrètement une évolution dans la redynamisation des centres-villes. Elle témoigne aussi du rôle des collectivités dans la gestion de l’espace public, entre soutien à l’activité commerciale, attractivité touristique et qualité de vie urbaine.