En Normandie, le jeu vidéo élargit ses recrutements

Développeur, game designer, chef de projet, artiste 3D, UX/UI designer, communicant ou encore spécialiste du marketing : la filière mobilise des compétences à la fois techniques, créatives et commerciales. France Travail Normandie souligne également les enjeux liés à la diversité des profils dans un secteur numérique en évolution. Les femmes ne représentent actuellement que 20% des effectifs des studios français de production, selon le baromètre du Syndicat national du jeu vidéo (SNJV). Pour les acteurs de l’emploi et de la formation, mieux faire connaître ces métiers constitue un enjeu pour élargir les viviers de recrutement et favoriser l’accès à ces professions, notamment pour les personnes en début de parcours ou en reconversion.

Le jeu vidéo pèse dans l’économie française

À l’échelle nationale, le jeu vidéo constitue une filière économique structurée, avec plus de 1 000 entreprises et près de 600 studios de développement en France, selon le SNJV. Le secteur s’appuie sur des emplois salariés, des activités de création et de production, mais aussi sur un réseau de formations et de prestataires répartis dans les territoires. France Travail recense par ailleurs une cinquantaine de métiers dans la filière et indique que 133 organismes de formation proposent des cursus liés au jeu vidéo. Cette diversité contribue à élargir les possibilités d'insertion au-delà des seuls métiers du code, tandis que les entreprises recherchent notamment des profils techniques spécialisés. Le SNJV indique que la catégorie technologique représente 34,9% des effectifs des studios, devant l’image et le son et le design.