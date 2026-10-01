Chalon-sur-Saône : le CH William Morey récompense 22 professionnels

Le Centre Hospitalier William Morey a organisé, mardi 22 septembre, sa cérémonie annuelle dédiée aux médaillés et aux retraités. Au total, 22 professionnels ont reçu une médaille d’honneur du travail pour leur parcours au sein de l’établissement. La distinction compte huit médailles d’argent, sept médailles de vermeil et sept médailles d’or. Cette remise met en avant plusieurs années d’activité professionnelle dans le secteur hospitalier.

42 départs à la retraite

La cérémonie a également marqué le départ de 42 professionnels ayant fait valoir leurs droits à la retraite. L’établissement a ainsi souhaité souligner leur contribution au fonctionnement du service public hospitalier et leur parcours auprès des patients. Plusieurs représentants du territoire étaient présents, dont Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône et président du conseil de surveillance, ainsi que Sabrina Lanni, vice-présidente du Grand Chalon chargée notamment de la santé et de l’emploi. La direction de l’hôpital et la Commission médicale d’établissement étaient également représentées. Ce rendez-vous annuel permet au CH William Morey de réunir les équipes autour des parcours professionnels et des départs qui marquent la vie de l’établissement.