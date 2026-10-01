







À Dijon, la Cité de la gastronomie et du vin accueille, le 10 octobre prochain, une nouvelle édition de Show Les Papilles. De 10h à 19h, le public pourra découvrir différents aspects de la gastronomie, à travers des démonstrations, des dégustations, des ateliers et des échanges avec des producteurs et artisans locaux.





Trois façons de découvrir la gastronomie





La journée sera organisée autour de trois univers. Le premier reviendra sur le patrimoine et les savoir-faire gastronomiques, tandis que le deuxième s’intéressera à la gastronomie du quotidien. Le troisième sera consacré aux initiatives qui imaginent l’alimentation de demain.





Plusieurs rendez-vous sont prévus au fil de la journée, avec notamment des ateliers et des animations. Au programme, trois masterclass culinaires gratuites animées par des chefs et professionnels de la gastronomie : Pierre-Emmanuel Josselin, chef pâtissier, Joy Astrid Poinsot, cheffe de Chez Camille à Arnay-le-Duc et candidate de Top Chef, et David Zuddas, consultant et ancien chef étoilé.





L’École des Vins de Bourgogne proposera également des ateliers d’initiation à la dégustation. Les participants pourront découvrir les différentes étapes de cet exercice en mobilisant la vue, l’odorat et le goût. Ces ateliers sont réservés aux personnes de plus de 18 ans.





Tout au long de la journée, le Passeport des Papilles invitera enfin les visiteurs à parcourir les trois univers du festival. Après avoir fait tamponner leur passeport dans chacun d’eux, les Dijonnais pourront le déposer dans une urne pour participer à un tirage au sort et tenter de gagner des lots.



