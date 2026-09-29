







Le Comité SSA 21, collectif citoyen engagé en Côte-d’Or dans la construction locale d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation, donne rendez-vous aux citoyens de Côte-d’Or, jeudi 1er octobre à 19h, à la Maison Maladière à Dijon. Ouverte à toutes et tous, cette rencontre doit permettre de partager les actualités et les avancées de l’été, mais aussi de poursuivre le travail engagé autour de la Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA).





Une allocation dédiée à l’alimentation





La démarche de la SSA s’inspire du modèle de la Sécurité sociale. Elle prévoit le principe d’une allocation mensuelle destinée à l’achat d’une alimentation saine, produite de manière durable et juste. Le projet vise ainsi à faire de l’alimentation un bien commun financé collectivement.





Cette démarche est portée localement par des collectifs citoyens dans différents territoires français. En Côte-d’Or, le Comité SSA 21 travaille à sa construction locale et à la préparation d’une expérimentation à Dijon.





Préparer l’expérimentation dijonnaise





La rencontre sera notamment consacrée à un point d’étape sur le projet dijonnais. Les participants pourront également travailler collectivement sur la programmation et les priorités pour l’année à venir.





La préparation des opérations liées à l’expérimentation SSA dijonnaise figurera également au programme. La soirée se terminera par un temps convivial permettant de poursuivre les échanges. L’entrée est libre et gratuite.



