Une journée portes ouvertes le 3 octobre, un vide-greniers le lendemain et le lancement d’une campagne de levée de fonds : c’est une mobilisation générale en fin de semaine pour la Grande Épicerie générale de Nancy dans ses locaux du 88 avenue du XXe Corps (juste en face de la Maison de l’Emploi).

Le supermarché coopératif et participatif organise sa traditionnelle journée portes ouvertes «Ramène ta pomme» (de 10 h à 19 h) histoire de faire découvrir le concept et de grossir les rangs des quelque 400 coopérateurs actifs auxquels s’additionne l’équivalent en coopérateurs de soutien.

«Le supermarché participatif repose sur l’engagement régulier des coopératrices et coopérateurs qui permet une offre différente, c’est une alternative à la grande distribution. Pour pouvoir faire ses courses, il faut participer trois heures toutes les quatre semaines et prendre a minima une part sociale (ticket d’entrée à 10 euros : NDLR). Les gens deviennent propriétaires du magasin», explique Éric Grall, le président de cette société coopérative d’intérêt collectif.

32 000 euros espérés

Tenir la caisse, mettre en rayon, assurer la comptabilité, faire l’entretien… les coopérateurs actifs permettent à la Grande Épicerie générale de proposer quelque deux mille cinq cents références. D’autres soutiennent le projet et sa philosophie en acquérant des parts. Des personnes physiques mais également des collectivités territoriales à l’image du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle qui a acquis près de 10 000 euros de parts.

«Nous avons une transparence totale sur les prix avec une marge unique de 25% sur tous nos produits. Nous ne jouons pas sur les marges pour attirer le client. Nous ne reversons pas de dividendes à des actionnaires», continue Éric Grall.

Le tout avec le souci constant de «la juste rémunération des fournisseurs avec des achats au prix juste». Le choix des produits, comme tout le reste, se fait de manière collégiale. 80% des produits proposés sont bios et locaux, ou les deux !

«Une personne, une voix. Nos décisions sont prises collégialement du groupe de travail à l’assemblée générale. Ce fonctionnement démocratique peut parfois prendre du temps mais il garantit un projet porté par tous et à but non lucratif».

La journée portes ouvertes du 3 octobre sera l’occasion de lancer une campagne de levée de fonds «pour se donner un nouvel élan de croissance et renforcer notre performance».

La Grande Épicerie générale de Nancy entend récolter 32 000 euros afin de poursuivre sa professionnalisation.

«C’est nécessaire pour être plus à l’aise en matière de trésorerie».

Avec un CA affichant 600 000 euros et aujourd’hui deux salariés, «nous espérons être à l’équilibre en 2027».