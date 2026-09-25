Auchan s’appuie sur ÇABOOST pour optimiser son e-commerce





Auchan renforce son dispositif d’e-commerce alimentaire en s’appuyant sur l’agence ÇABOOST, dont le siège est basé à Marcq-en-Barœul. Depuis avril 2026, un expert de cette agence accompagne les équipes du distributeur afin d’améliorer la recherche de produits, la mise en avant des références et, plus largement, la performance des parcours d’achat en ligne.





Cette mission répond à l’évolution du rôle de l’e-merchandising, désormais au-delà de la simple promotion des produits. La pertinence des résultats affichés, les règles de classement et l’analyse des comportements des utilisateurs sont devenues des leviers essentiels pour faciliter la conversion et mieux valoriser les catégories stratégiques.





Intégré aux équipes d’Auchan, l’expert intervient sur trois axes complémentaires : la pertinence du moteur de recherche, la visibilité des produits et l’exploitation des données issues de l’analytics et de l’expérience utilisateur. Il travaille notamment à optimiser les règles de classement et de mise en avant, à piloter le searchandising et à contribuer à l’évolution des outils utilisés par l’enseigne.





L’objectif est de rendre les parcours d’achat plus fluides, plus performants et de mieux valoriser les catégories stratégiques. Ce renfort doit également permettre à Auchan de fonder ses décisions sur une lecture plus fine des usages et des performances à partir des données analytics et UX.





« Dans le e-commerce alimentaire, l’emerchandising et le CRO (Conversion rate optimization) ont un double enjeu : faciliter le parcours d’achat des clients et développer la performance commerciale du site. Notre rôle auprès d’Auchan est d’apporter une expertise opérationnelle et d’accompagnement projets, à la croisée des enjeux business, de la data et de l’expérience utilisateur », explique Martin RIME, Directeur Associé chez ÇABOOST.