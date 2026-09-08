Les Hospices Civils de Beaune préparent leur 166e Vente des vins

Les Hospices Civils de Beaune préparent leur prochaine vente des vins. Organisée avec Sotheby’s, cette 166e édition, qui se tiendra le 15 novembre 2026, conservera également sa dimension caritative. La Pièce de Charité sera cette année dédiée aux maladies rares. Les Hospices ont choisi DEBRA France et l’ARSLA comme associations bénéficiaires. La première accompagne les personnes atteintes d’épidermolyse bulleuse, tandis que la seconde agit notamment dans la recherche et l’accompagnement des personnes touchées par la maladie de Charcot et les autres maladies du motoneurone. L’affiche de la 166e vente sera illustrée par une œuvre de l’artiste Téo Transinne, à la croisée du figuratif et de l’abstraction.





Des investissements pour l’hôpital

Les résultats des ventes permettent aux Hospices Civils de Beaune de financer des investissements au bénéfice de l’hôpital, des patients et des professionnels de santé. Plusieurs projets sont lancés en 2026, notamment pour moderniser les outils informatiques et améliorer la prise en charge des patients.

Le déploiement d’un nouveau Dossier Patient Informatisé doit notamment renforcer la coordination entre les professionnels de santé, sécuriser davantage les parcours de soins et faciliter l’accès aux informations médicales. Le chantier d’un nouveau bâtiment pour l’Hôpital de Beaune, commencé l’année dernière, se poursuit également avec une fin de chantier prévue début 2028.





Un millésime 2026 marqué par la sécheresse et la canicule

Dans les vignes, le millésime 2026 a été marqué par la sécheresse et la canicule. Les vendanges ont commencé le 15 août à Pouilly-Fuissé avant de se poursuivre sur le secteur de Beaune. Elles se sont achevées le 24 août, après neuf jours d’activité. La récolte est annoncée comme assez faible.

Les raisins sont désormais en fermentation. Le millésime présente déjà des tanins puissants, des arômes concentrés et des degrés élevés. Les équipes devront notamment préserver le profil propre aux différentes parcelles.

Les Hospices mettent aussi à l’honneur l’AOC Pommard, qui fête ses 90 ans. Créée le 11 septembre 1936, l’appellation s’étend sur 314 hectares et compte 28 Premiers Crus. Les Hospices de Beaune y possèdent 7,20 hectares, répartis entre Pommard Village et Pommard Premier Cru.



