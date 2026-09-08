Près de 1.100 vols au départ ou à destination du Royaume-Uni ont été annulés mardi en raison d'un problème technique rencontré par le contrôle aérien britannique (NATS), déjà à l'origine de précédents incidents perturbant le trafic.

Au total, 1.055 vols avaient été supprimés à 19h00 GMT, selon le site de suivi des avions FlightRadar24.

Le problème est "désormais résolu" et "nous fonctionnons normalement", a indiqué le NATS en début de soirée sur X.

La reprise a pris "plus de temps que nous l'espérions", selon le service, qui précise faire tout son possible pour rattraper le retard des vols en attente et présente ses excuses.

En juillet 2025, une panne technique avait entraîné l'annulation de nombreux vols à destination ou en provenance des aéroports britanniques et suscité la colère des dirigeants de compagnies aériennes.

L'aéroport londonien d'Heathrow, le plus grand et le plus fréquenté du Royaume-Uni, et celui de Gatwick, au sud de la capitale, ont été touchés.

"C'est un cauchemar absolu", a déclaré à sa sortie de Gatwick Josie Donoghue à l'agence de presse nationale britannique Press Association. Cette soignante a dû débarquer de son vol pour l'Irlande après être restée bloquée trois heures sur le tarmac.

Liverpool, Birmingham et Édimbourg ont également été affectés, tout comme l'aéroport de Dublin, en Irlande.

British Airways a été contrainte d'annuler ou de détourner plus de 100 vols et des dizaines de milliers de ses clients ont été touchés.

La compagnie irlandaise à bas coût Ryanair a annulé plus de 50 vols, ce qui a affecté plus de 65.000 passagers.

Le club de football d'Arsenal, qui doit affronter Naples en Ligue des champions mercredi, a dû annuler une conférence de presse en raison du retard de son vol pour la ville italienne.

La ministre britannique des Transports Heidi Alexander a présenté ses excuses sur X. "Je cherche à obtenir des garanties que des leçons seront tirées et que les systèmes qui soutiennent l'aviation sont à la hauteur de la tâche", a-t-elle écrit.

"Plus de trois ans après la panne catastrophique du système de NATS en 2023, il est évident que rien n'a changé", a regretté dans un communiqué Neal McMahon, directeur des opérations de Ryanair, qui réclame le départ du directeur général du service aérien, Martin Rolfe.

Le système avait connu en août 2023 sa pire panne depuis des années, avec plus de 700.000 passagers affectés par le retard ou l'annulation de près de 2.000 vols, à leur retour d'un long week-end férié.