Odivea mobilisée face aux épisodes d’eau colorée à Talant et à Dijon





Face à la coloration de l’eau signalée à Talant et dans l’Ouest de Dijon, Odivea a engagé des mesures pour rétablir la situation. Ses équipes interviennent sur le réseau afin de limiter ce phénomène et d’accompagner les habitants concernés.

Pour évacuer les eaux colorées, l’opérateur réalise des opérations de nettoyage du réseau à travers des purges localisées. Ces interventions doivent permettre de renouveler l’eau présente dans les canalisations et de favoriser un retour à la normale.





Une coloration liée au fer et au manganèse

Cette coloration intervient alors que les ressources en eau de la métropole sont fortement affectées par la sécheresse et la canicule. Depuis juin, les sources karstiques du Suzon et de Morcueil produisent moins de 10 % des 50 000 m³ nécessaires quotidiennement aux habitants.

Pour assurer la continuité du service, Odivea s’appuie davantage sur d’autres ressources. La nappe alluviale de la Saône et l’usine de Poncey-lès-Athée couvrent ainsi environ 70 % des besoins, soit près de 35 000 m³ par jour. Le reste provient principalement des 10 puits du champ captant des Gorgets, à Dijon.

Odivea explique que cette teinte, allant du jaune clair au rouge-brun, est liée à la présence de faibles quantités de fer et/ou de manganèse, naturellement présents dans l’eau issue de cette dernière ressource.

L’opérateur précise que l’eau demeure conforme aux limites de qualité prévues par le Code de la santé publique. Il prévient néanmoins que de nouveaux épisodes pourraient survenir.











