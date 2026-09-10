Le dispositif vise notamment à atteindre 60% de produits locaux et durables dans les repas servis dans les lycées du Grand Est d’ici 2030. En 2025, plus de 1,26 million d’euros d’aides régionales ont été mobilisés pour soutenir l’achat de produits de qualité destinés à plus de 14 millions de repas.

Hayange en tête, Thionville dans le Top 5

Dans ce classement régional portant sur 206 établissements, deux lycées du Nord lorrain figurent parmi les cinq établissements intégrant la plus forte proportion de produits sous signes officiels de qualité. Le lycée Maryse Bastié, à Hayange, arrive en première position avec 39,6% de produits SIQO. La cité scolaire Charlemagne, à Thionville, se classe cinquième avec 27,1%. Elle est également le premier établissement du Grand Est à avoir obtenu le label «Assiettes Vertes».

Ces résultats mettent en avant le travail mené par les équipes de restauration pour développer une offre alimentaire davantage orientée vers des produits locaux et de qualité, tout en maintenant une restauration scolaire accessible aux élèves.