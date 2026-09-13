Elle s’appelle Béatrice. Elle vient de l’Essonne. En vacances en baie de Somme avec une amie, cette dame est devenue à l’issue d’un tirage au sort le 5 000 000e voyageur de l’association du chemin de fer de la baie de Somme. Le CFBS, qui compte 23 salariés et 400 bénévoles, préparait depuis plusieurs jours ce passage de cap historique.



«Dîner à bord» pour deux avec champagne

Pour le célébrer, il avait donné rendez-vous à ses voyageurs à bord des trains partis à 14h30 du Crotoy et de Saint-Valery-sur-Somme le jeudi 9 septembre. Chaque passager s’était vu remettre un billet collector édité pour l’occasion et portant un numéro unique. Le tirage au sort, réalisé durant le voyage, a désigné le billet n° 4 999 695. L’heureuse gagnante a été accueillie à 15h30 à sa descente en gare du Crotoy comme il se doit.

Pour marquer cette journée exceptionnelle, elle s’est vue remettre un bon cadeau pour un «Dîner à bord» pour deux avec champagne valable durant la saison 2027. Elle partagera la soirée avec sa compagne de voyage, Christine : «J’avais le cœur qui palpitait lors de l’annonce. Je suis une grande timide : lorsque la cheffe de train a cité mon numéro, je me suis cachée derrière mon billet ! Je souhaitais rester discrète durant mon séjour», a t-elle assuré à Tiphaine Pouillaude, chargée de communication et médiation à l’association du chemin de fer de la baie de Somme.

55 années d’une aventure unique

Pour le CFBS, ce chiffre hautement symbolique marque 55 années d’une aventure ferroviaire, touristique, patrimoniale et surtout humaine au service de la baie de Somme : «C’est l’occasion de mesurer le chemin parcouru, souligne Tiphaine Pouillaude. En 1970, quelques passionnés ont décidé de créer le chemin de fer de la baie de Somme afin de préserver une partie de l’ancien réseau des bains de mer, menacé de disparition. Le 4 juillet 1971, le CFBS accueillait ses premiers voyageurs à bord d’un train touristique entre Noyelles- sur-Mer et Le Crotoy».

Cinquante-cinq ans plus tard, plusieurs générations de bénévoles et de salariés : conducteurs, chauffeurs, mécaniciens, agents de la voie, agents des gares et de la billetterie, équipes commerciales et administratives… se sont succédé pour sauvegarder, restaurer, entretenir ou faire circuler ce patrimoine ferroviaire. Aujourd’hui, le CFBS exploite 27 kilomètres de lignes, reliant notamment Le Crotoy, Noyelles-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer. Il emporte chaque année environ 210 000 voyageurs à la découverte d’un des plus beaux estuaires du monde.