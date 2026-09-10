La saison estivale 2026 est positive en baie de Somme. Toutefois, les professionnels du tourisme ont du faire avec cinq périodes de canicules, qui ont bouleversé leur quotidien et celui de leurs vacanciers.



Hôtels et campings à la fête

Situé sur le quai de l’Amiral-Courbet au Crotoy, le logis-hôtel de la baie de Somme *** compte 29 chambres dont six avec vue sur la baie : «Les deux mois se sont bien passés, assure Laetitia Le Bail, la gérante. Certains touristes sont restés deux-trois nuits. Nous avons enregistré beaucoup d’Allemands, Anglais et Italiens».

Même son de cloche du côté du camping La Prairie**** au Crotoy, 152 emplacements : «Nous étions presque complets juillet et août. Nous avons fait mieux que 2025. Nous avons eu beaucoup de français, surtout du nord, et du côté des étrangers, des Anglais, des Allemands et des Belges», commente Lola Dorchy, réceptionniste.

Gérant de Rando nature en baie de Somme, basé à Saint-Valery-sur-Somme, Thomas Tellier confie qu’il a du stopper son activité durant environ huit jours lors des canicules : «Il n’a pas plu durant trois mois, cela a stabilisé l’activité. Au final on a travaillé normalement. Parfois, le public du sud a composé jusqu’à la moitié des groupes. Les touristes venaient du Gard, du Var, de Lyon. Il y a encore des accents chantants dans les groupes en ce mois de septembre. Les Anglais sont de retour. Les Belges, Hollandais, Allemands et Luxembourgeois étaient présents».

Un impact sur les restaurants

Installée au bout du quai Jeanne-d’Arc, à Saint-Valery-sur-Somme, La buvette du mouton a fait le plein : «On a passé un super été, commente Laura Cheveau, serveuse. Nous avons, oui et non, souffert de la canicule. On a perdu un peu de clients le midi mais nous étions plein le soir. Nous avons reçu beaucoup d’Hollandais et, fin août, des Espagnols».

Directrice de l’office de tourisme de la baie de Somme, Aurélie Delhaye estime que les canicules ont eu un impact sur les restaurants, déjà fragilisés par le manque de pouvoir d’achat. Des visites ont été annulées. Les gites auraient connus des taux de remplissage de 90 % en juillet soit plus 4 points. Auvergne, Rhône-Alpes, Aquitaine, Pays de la Loire… les touristes du sud étaient nombreux. Belges, Néerlandais et Allemands étaient très présents. Dernier point essentiel : «34% des demandes à l’office de tourisme concernent des activités de nature. Chaque année, elles augmentent», précise t-elle.