L'Agence Pas-de-Calais Tourisme amorce la deuxième phase de son programme d'accompagnement dès la fin du mois de septembre. Ce dispositif offre aux professionnels du secteur une solution clé en main pour réduire leurs factures d'eau ou d'énergie et optimiser la gestion des déchets. Face aux nouvelles attentes des voyageurs, ce parcours permet également de valoriser un engagement environnemental fort et de viser l'obtention du label Clef Verte.

La réunion de lancement aura lieu en présentiel dans les locaux de l'agence à Wimille, afin de déployer un plan d'action concret visant à réduire les charges et structurer la démarche écoresponsable des acteurs du territoire.

Une dynamique régionale inscrite dans la coopération transnationale

Le programme, totalement gratuit pour les participants, bénéficie d'un financement à 100 % par le fonds européen Interreg North Sea Programme 3ST. Animé par l'entreprise spécialisée FairMoove Solutions, le cursus s'étalera jusqu'en décembre 2026. Il s'articule autour d'un auto-diagnostic, de modules de e-learning adaptés et de quatre ateliers collectifs. L'objectif global de ce plan transnational est de former et d'accompagner 100 professionnels du Pas-de-Calais à travers des méthodes applicables immédiatement.

Ce dispositif s'aligne directement avec les grandes priorités de l'Union européenne en matière de développement économique et de résilience climatique. En favorisant l'efficacité énergétique et la transition vers une économie circulaire, le projet renforce la compétitivité territoriale des infrastructures touristiques du Pas-de-Calais.















