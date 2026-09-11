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Aisne : L'Atelier Berthelot dévoile son art du vitrail

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'Atelier Berthelot à Saint-Pierre-Aigle près de Soissons, ouvre ses portes au public. 

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L'Atelier Berthelot ouvre ses portes le 20 septembre.

L'Atelier Berthelot ouvre ses portes le 20 septembre.

Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 11 septembre 2026

La restauration et la création de vitraux est un art ancestral qui se dévoile lors des Journées européennes du patrimoine. Ainsi, l'Atelier Berthelot dirigé par Elodie Lemaître, maître verrier, ouvre ses portes le dimanche 20 septembre prochain. Une occasion unique de découvrir les coulisses du travail des vitraillistes. Entretien des vitraux vétustes, réparations suite à des dégâts de grêle ou de vandalisme, création de vitraux contemporains, confections de protections grillagées sur mesure, mise en lumièree de vitraux d'exception, études documentaires et diagnostics sont autant d'activités réalisées par l'entreprise.

Un atelier réputé au cœur de l'Aisne

Elodie Lemaître et son équipe interviennent sur tous types de vitraux, notamment dans les Hauts-de-France et développent avec exigence leur art du vitrail. L'atelier a notamment participé activement à la restauration de la rose occidentale de la Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais de Soissons.

Inscription : par teléphone (au 03.23.93.60.82) ou par mail (atelier.berthelot@wanadoo.fr) à l'un des quatre créneaux disponibles : 11h, 15h, 16h et 17h, indiquer le nombre de personnes souhaitant participer à la visite, accès à l'atelier non praticable pour les PMR