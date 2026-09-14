À Metz, le quartier de Borny poursuit sa transformation urbaine

L’opération concerne 255 logements situés boulevard d’Alsace, rue du Nivernais et rue du Bugey. Les bâtiments ont bénéficié d’une rénovation complète destinée à améliorer la performance énergétique et le confort des habitants. Le programme intègre notamment l’installation de quatre ascenseurs, la création de balcons et de garages indépendants, la reprise des pièces humides, ainsi que la rénovation des parties communes, des toitures et des façades. Les espaces extérieurs ont également été réaménagés et végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie.

Le projet comprend par ailleurs la démolition de 22 logements. Cette intervention doit ouvrir une perspective entre le boulevard d’Alsace et le parc de Gloucester. Seize pavillons en accession sociale à la propriété seront également construits, favorisant une plus grande diversité résidentielle dans le quartier.

Cette opération prolonge un premier programme réalisé entre 2018 et 2020 dans la Cour du Languedoc, avec 156 logements réhabilités et 136 démolis. Lancés en 2022, les travaux de réhabilitation et de résidentialisation du secteur d’Alsace, du Nivernais et du Bugey se sont achevés en juillet 2026, confirmant la poursuite de la mutation de Borny et l’amélioration progressive de son environnement urbain.