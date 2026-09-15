Emmanuel Macron se rend mardi sur la base aérienne 115 d'Orange, dans le Vaucluse, pour rencontrer la première promotion de volontaires du nouveau service militaire national voulu par le chef de l'Etat pour répondre aux menaces accrues.

Le président de la République prononcera dans la matinée un discours sur la place d'armes de la caserne de Geille, dans le centre-ville, et dévoilera le nom de ce premier groupe qui atteindra en novembre 3.000 volontaires, avant une montée en puissance les années suivante.

Il suivra ensuite des ateliers de formation au combat au corps à corps, au tir au fusil d'assaut Famas, et à la marche au pas en chantant, avant de déjeuner au mess avec les appelés.

Le dispositif, qui signe l'enterrement du service national universel (SNU) cher au président, est l'un de ses derniers gros chantiers de fin de mandat, lancé symboliquement avant qu'il ne quitte l'Elysée au printemps.

Au moment où l'Europe est confrontée à un conflit à ses portes avec la Russie, ce service annoncé en novembre par Emmanuel Macron est présenté comme un moyen de renforcer le lien entre la nation et les armées, mais aussi comme une réponse aux besoins militaires face aux menaces.

Pas question pour autant d'envoyer les jeunes recrues, âgées de 20 ans en moyenne, sur des zones de conflit. Leurs missions concerneront uniquement le territoire national.

10.000 en 2030

Après 3.000 volontaires attendus cette année, ils doivent être 4.000 l'an prochain, 5.000 en 2028, 7.500 en 2029 et 10.000 en 2030, selon l'Elysée, qui explique cette augmentation très progressive par la nécessité de développer les infrastructures pour accueillir ces jeunes.

Un budget dédié de 2,3 milliards d'euros a été voté dans la loi de programmation militaire adoptée cet été.

Dès cette rentrée, l'armée de l'Air et de l'Espace accueille au total 600 appelés -- parmi les premiers 3.000 volontaires -- qui ont choisi de vivre une expérience formatrice de 10 mois sur une base aérienne.

Cette branche des armées incorpore ses appelés sur deux sites, à Orange et Evreux, dans l'Eure, tandis que l'armée de Terre et la Marine nationale font faire cette formation initiale militaire d'un mois directement dans les unités, les régiments et les bases navales où les jeunes seront ensuite affectés.

A Evreux, les volontaires rencontrés par l'AFP début septembre se disaient enthousiastes malgré des apprentissages encore embryonnaires.

"Il y a encore quelques défauts, mais ça va se régler très vite", assurait Jérémy, 21 ans, venu de Nancy.

Yohan, 21 ans lui aussi, originaire de Lille, saluait une ambiance empreinte de "beaucoup d'entraide et de cohésion". "On a déjà noué des liens très forts", se félicitait-il.

Contrairement à l'ancien service militaire, interrompu en 1996, le nouveau dispositif n'a aucun caractère obligatoire. Il est proposé à de jeunes Français, âgés de 18 à 25 ans, qui percevront une rémunération d'environ 800 euros par mois s'ils sont sélectionnés

Selon l'Elysée, les candidats ont "répondu en masse" dès cette première année, permettant un niveau de sélection "satisfaisant", et un taux de féminisation de l'ordre de 30%, un peu au-dessus du taux moyen des armées.