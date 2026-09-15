Les Écrans de l’aventure : cinq jours de festival à Dijon





Du 30 septembre au 4 octobre 2026, Dijon accueillera la 35e édition des Écrans de l’aventure, un festival consacré au cinéma et au livre d’aventure. Organisé par La Guilde en partenariat avec la Ville de Dijon, l’événement rassemble depuis 1992 réalisateurs, aventuriers, explorateurs, écrivains et grand public autour de récits d’exploration, de voyage et de dépassement de soi.





Durant cinq jours, les spectateurs découvriront une sélection de films venus du monde entier, en compétition et hors compétition. Les œuvres les emmèneront des sommets montagneux aux océans, en passant par les déserts, les régions polaires et les forêts. Elles raconteront des aventures humaines, sportives ou scientifiques, tout en mettant en lumière les femmes et les hommes qui les vivent et les transmettent.





Au-delà des projections, le festival proposera de nombreux rendez-vous pour prolonger les découvertes : rencontres avec les réalisateurs et les aventuriers, échanges avec le public, expositions et animations. Le Cellier de Clairvaux constituera l’un des lieux de vie de cette édition, aux côtés des cinémas Olympia et Darcy.





Les différentes compétitions permettront de distinguer les œuvres et les aventuriers qui ont marqué l’édition. En 2026, les Écrans de l’aventure donneront rendez-vous au public dijonnais pour cinq jours de projections, de rencontres et de découvertes. Le programme complet des projections, rencontres et animations sera disponible sur le site officiel des Écrans de l’aventure.