Ce mercredi, l'office public Pas-de-Calais habitat a présenté aux locataires de Saint-Martin-Boulogne un projet de réhabilitation pour la résidence Maréchal Leclerc, qui débutera début 2027 afin d'améliorer la performance thermique des logements et de soutenir l'emploi local.

Le bailleur social Pas-de-Calais habitat engage une enveloppe globale de 19,25 millions d’euros, soit environ 75 800 euros par logement, cofinancée avec la Banque des Territoires. Présenté lors d’une réunion publique à la salle Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne, ce chantier vise la modernisation et la décarbonation du patrimoine immobilier régional. Après une phase préparatoire en novembre, les travaux débuteront au début de l'année 2027 et s'étaleront sur une durée prévisionnelle de trois ans.

Performance thermique et réduction des charges

Le volet technique de cette réhabilitation se concentre principalement sur la transition énergétique. La rénovation globale des façades et des couvertures permettra de faire basculer le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) des bâtiments de la classe E à la classe C.

« Ce programme de réhabilitation permettra d'améliorer de façon significative l'isolation des bâtiments et contribuera à réduire le niveau de charges en énergie des locataires », affirme Jean-Louis Cottigny, Président de Pas-de-Calais habitat et Conseiller départemental délégué au logement et à l’habitat.

Un impact social et économique local

Parallèlement à la transformation technique, l'opération s'inscrit dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Le marché intègre une clause d’insertion de 9 000 heures de travail. Mené en partenariat avec l'Association Mission Insertion Emploi du Boulonnais et coordonné par Interface Plus, ce dispositif favorisera le retour à l'emploi de plusieurs publics en difficulté sur le territoire.







