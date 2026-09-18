À quelques pas de la gare, un nouveau programme de immobilier de 37 appartements locatifs va voir le jour à Pont-Sainte-Maxence. Le foncier a dans un premier temps été acquis par l’Établissement public foncier local de l’Oise (EPFLO), avant d’être racheté par B&G Promoteur-Constructeur pour permettre la réalisation de cette nouvelle opération.

L’OPAC de l’Oise s’est porté acquéreur de ses appartements dans le cadre d’une Vente en état d’achèvement (Vefa). «Conçue par HPA Agence d’Architecture, la résidence s’inscrit dans une démarche de création d’un cadre de vie qualitatif, avec une architecture pensée pour favoriser une intégration harmonieuse au sein de son environnement urbain», explique l'OPAC de l'Oise.

Requalification et dynamisation

Ce programme immobilier s’inscrit dans une démarche de requalification d’une ancienne emprise occupée par un garage Renault. Le site a fait l’objet d’opérations de démolition et de dépollution préalablement à la réalisation du programme.

Le projet participe également à la dynamique de renouvellement et d’attractivité du secteur

de la gare de Pont-Sainte-Maxence. L'enjeu du quartier de la gare est impactant : avec environ 2 550 voyageurs par jour, la gare constitue un équipement structurant pour la commune et son territoire. La réalisation de cette nouvelle résidence contribue ainsi à accompagner le développement du secteur tout en privilégiant une architecture cohérente avec le tissu urbain existant. «B&G Promoteur-Constructeur est heureux de contribuer, aux côtés de la Ville de Pont-Sainte-Maxence et de l’OPAC de l’Oise, à la réalisation de cette résidence. Nous sommes fiers de participer au développement et à l’attractivité de la commune», exprime Frédéric Del Rio, directeur général de B&G Promoteur-Constructeur.