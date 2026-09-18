Mers-les-Bains : 80 logements vont être réhabilités à partir d’octobre

La ville de Mers-les-Bains et AMSOM Habitat viennent de présenter le programme de réhabilitation d’immeubles de la rue de la Libération devant de nombreux locataires. Construits en 1969, les bâtiments, qui comprennent 80 logements (36 T3, 36 T4 et 8 T5), vont bénéficier d’une rénovation complète destinée à améliorer durablement le confort des habitants, la qualité des logements et leur performance énergétique.



Une réhabilitation massive

Les travaux comprendront notamment l’isolation thermique des façades, des combles et des planchers hauts des caves, le remplacement de toutes les fenêtres et portes-fenêtres, l’installation de volets roulants, la réfection de la couverture, la mise en place d’une ventilation mécanique collective, le remplacement des chauffe-bains, ainsi que la rénovation complète des installations électriques et de l’interphonie.

Le programme représente un investissement de 4 millions d’euros hors taxes, intégralement financé par AMSOM Habitat : «Il ne s’agit pas d’un simple ravalement ou d’un coup de peinture. C’est une réhabilitation massive qui va améliorer très concrètement le quotidien des 80 foyers concernés : des logements mieux isolés, plus confortables et moins énergivores, avec à la clé une diminution attendue des consommations et des factures, sans augmentation des loyers», se réjouit Emmanuel Maquet, le maire de Mers-les-Bains, dans un communiqué de presse.

Un engagement durant la campagne

Cette opération est le résultat du dialogue mené entre la municipalité et AMSOM Habitat afin d’apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les résidents : «Durant la campagne des municipales, nous avions pris un engagement clair devant les Mersois : obtenir d’AMSOM Habitat une rénovation digne de ces logements et à la hauteur des attentes de leurs habitants. Nous avons donc engagé, dès notre arrivée, des discussions fortes et directes avec le bailleur», souligne le maire.

Le démarrage des travaux est prévu fin octobre 2026 pour 14 mois de chantier. Ils se dérouleront en site occupé. Les résidents demeureront dans leurs logements pendant toute la durée du chantier. Une réception prévisionnelle est programmée pour décembre 2027 : «À Mers-les-Bains, il ne peut pas y avoir deux catégories de Mersois. Tous les habitants doivent pouvoir bénéficier de logements dignes, correctement entretenus et d’un cadre de vie de qualité, quel que soit leur quartier. C’est le sens de notre engagement et du travail que nous continuerons à mener avec AMSOM Habitat», conclut Emmanuel Maquet.