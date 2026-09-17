Palauma Global Group poursuit son développement immobilier au-delà de son ancrage marseillais. Le promoteur, créé fin 2021 à Marseille par Philippe Bega et Eyal Bompuis, réalise sa première opération en Saône-et-Loire avec le programme «Biouxtiful», à Mâcon. Le projet compte 47 logements répartis sur 3 264 m² de surface de plancher et 3 015 m² de surface habitable. Il comprend également 51 places de stationnement. Implanté en bord de Saône, l'ensemble s'organise autour d'un îlot végétalisé et prévoit des espaces extérieurs pour les logements, avec balcons, terrasses ou jardins.



Cette implantation traduit la volonté du groupe de diversifier ses marchés. Jusqu'ici, Palauma Global Group s'est principalement développé à Marseille, sur la Côte d'Azur et dans les stations alpines. Mâcon constitue ainsi une nouvelle étape dans une stratégie visant des territoires aux profils immobiliers différents. Le promoteur met en avant une approche adaptée aux caractéristiques et aux besoins de chaque marché local.

Des prix adaptés au marché

Le projet mâconnais repose également sur un positionnement tarifaire différent de celui adopté dans les secteurs les plus tendus. Selon le groupe, l'opération a été développée dans le cadre d'un projet de 50 logements en zone Anru et commercialisée autour de 2 900 euros TTC par m². Ce niveau de prix vise à répondre aux spécificités du marché local, moins tendu que ceux de certaines grandes métropoles ou destinations touristiques.



Créé avec 12 millions d'euros de fonds propres, Palauma Global Group bénéficie du soutien de deux actionnaires industriels internationaux : le groupe marseillais Snef, via la Société Financière du Steir, et Global International Investment. Leurs moyens financiers et leurs réseaux accompagnent l'expansion du promoteur. En parallèle du résidentiel, celui-ci développe des activités dans l'immobilier tertiaire industriel pour Snef ainsi que dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage en montagne.