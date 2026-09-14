Grand Nancy : l’OMh lance son premier programme mixte de 93 logements

L'OMh du Grand Nancy s'associe à Demathieu & Bard pour transformer d'anciens bureaux en un ensemble résidentiel de 93 logements, dont 54 appartements seront la propriété de l'office. Ce projet de reconversion d'une friche tertiaire, situé dans un quartier résidentiel de Nancy, prévoit la livraison des 93 logements d'ici 30 mois afin de renforcer la mixité sociale et d'accroître les surfaces végétalisées en milieu urbain.

Une reconversion immobilière axée sur la mixité sociale

Ce partenariat concrétise le premier programme mixte combinant logement locatif intermédiaire (LLI) et logement locatif social (LLS) sur le territoire. L'initiative répond à une volonté politique forte de diversifier l'offre d'habitats et de favoriser le vivre-ensemble au sein de la métropole. Proche des commerces, des services et des axes autoroutiers, le site combine accessibilité et mixité des statuts d'occupation.

L'opération se distingue par une forte ambition écologique à travers la requalification d'une friche tertiaire adossée à un espace boisé classé. Les futurs résidents bénéficieront d'aménagements durables, incluant des terrasses, des balcons, ainsi qu'une chaufferie décarbonée. Le projet prévoit également la création de jardins partagés intégrant une démarche d'agroécologie. Sur le plan environnemental, la restructuration du site permettra d'augmenter le taux de surfaces désimperméabilisées, qui passera de 45% à 65%, redonnant une place centrale à la biodiversité urbaine.