Le programme prévoit 14 maisons de type T4 et 4 T5, avec des surfaces comprises entre 84 et 97 m². Chaque logement disposera d’une terrasse, d’un jardin privatif et d’un garage. Des places de stationnement extérieures sont également prévues. Les futures maisons intégreront par ailleurs plusieurs équipements destinés à limiter les consommations d’énergie. Elles seront notamment équipées d’une pompe à chaleur individuelle, utilisée pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, ainsi que d’une isolation thermique par l’extérieur.

Un programme situé dans un secteur en développement

Le projet prend place avenue de l’Europe, dans un secteur résidentiel où la commune accompagne la construction de nouveaux logements. Le centre aquatique, le complexe sportif et le city-stade se trouvent notamment à proximité du futur programme. «Le logement est un levier d’attractivité pour les territoires. Notre rôle est donc de ne pas apporter partout la même réponse, mais de proposer des solutions adaptées aux besoins locaux. À Bouzonville, cela passe par une offre locative sociale familiale en maison individuelle. C’est tout le sens de la diversification engagée par Moselis : élargir les réponses proposées tout en renforçant notre mission première de bailleur social», déclare Constant KIEFFER, président de Moselis.

Près de 4 millions d’euros investis

Le coût total de l’opération s’élève à 3,94 millions d’euros. Elle bénéficie du soutien de l’État et de la Banque des Territoires et est réalisée en VEFA par le promoteur CENGIZ. Cette opération s’inscrit dans la hausse de la production neuve de Moselis, qui indique être passée d’une cinquantaine à près de 400 logements par an en trois ans.