Amiens ouvre son Hôtel de Région pour les Journées du patrimoine 2026

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel de Région d’Amiens, situé au 15 Mail Albert 1er, accueillera le public dimanche 20 septembre 2026. Huit visites guidées de 45 minutes sont prévues au cours de la journée. Elles permettront de découvrir l’histoire de cet hôtel particulier, son environnement et le fonctionnement de la Région Hauts-de-France.

Les visiteurs pourront notamment accéder à plusieurs espaces habituellement réservés à l’activité institutionnelle. La salle des délibérations, les salons et le bureau du président figureront parmi les lieux présentés. Les départs sont programmés à 10h30, 11h15, 11h45, puis à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h. L’accès aux visites est gratuit, mais l’inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles.

Une opération régionale

Cette ouverture s’inscrit dans le programme régional des Journées européennes du patrimoine, organisées les 19 et 20 septembre. Le siège de la Région, à Lille, sera également accessible au public le dimanche 20 septembre. Plusieurs visites guidées permettront d’en découvrir l’architecture et les espaces de travail des élus et agents régionaux. Une exposition reviendra également sur les dix années d’existence des Hauts-de-France.

La Région reconduit par ailleurs l’opération «TER Patrimoine», qui doit permettre de visiter différents sites du patrimoine régional à tarif réduit. À Amiens comme à Lille, les visites sont accessibles sur inscription. Les réservations peuvent être effectuées sur le site de la Région Hauts-de-France.