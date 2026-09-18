Carole Ribeiro quitte la présidence de l'Union des maires de l'Aisne

Battue en mars dernier lors des élections municipales dans sa commune de Couvron-et-Aumencourt, Carole Ribeiro espérait pouvoir se maintenir présidente de l'Union des maires de l'Aisne jusqu'au prochain congrès prévu le 13 novembre à Chamouille. Finalement, elle a annoncé sa démission le 17 septembre dans un courriel envoyé aux maires du département. Celle-ci sera effective le 30 septembre prochain.

Un départ précipité

Carole Ribeiro qui a de fait aussi perdu la présidence du Pays de la Serre aurait pu rester à la tête de l’Union des maires jusqu’en mars 2027, les statuts prévoyant «que le renouvellement de ses instances intervien[ne] dans l’année qui suit les élections municipales». Mais l'élue explique que des «pressions» ont été exercées pour qu'elle rende sa démission plus tôt. Elle présidait l'Union des maires de l'Aisne depuis novembre 2023.

La démission de Carole Ribeiro s'accompagne également du départ de la directrice Astrid Quénolle. Reste à savoir quand pourra se tenir l'élection d'un nouveau président pour l'Union des maires de l'Aisne et si celui-ci pourra être élu avant le congrès des maires du département, le 13 novembre au Center Parcs de l'Ailette. Vincent Morlet, trésorier, va assurer le relais pour l'association, en attendant.