Beauvais : le service public présente ses métiers à l’Elispace

Le service public ouvre ses portes aux étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle et même aux curieux. Le jeudi 15 octobre, l’Elispace de Beauvais accueillera le Forum des métiers du service public 2026, de 9h30 à 16h. Porté par la Préfecture de l’Oise, l’événement réunira des professionnels et des services publics pour présenter leurs métiers et leurs parcours.

La précédente édition avait réuni 1 250 visiteurs et 38 structures, avec 1 150 CV déposés.

Des métiers et des parcours à découvrir

Lors de cet événement, les visiteurs pourront échanger directement avec des professionnels, découvrir les métiers de l’État, des collectivités territoriales et des opérateurs publics. Le forum permettra également de s’informer sur les recrutements, les concours, les formations et les différents parcours professionnels.

Les domaines représentés couvrent notamment la sécurité, la justice, l’éducation, la santé, la solidarité, la transition écologique, la gestion de crise et l’accès aux droits. Cette diversité offre aux participants l’occasion de mieux connaître les activités exercées au quotidien au service des citoyens. Le service recrutement et mobilité de la Ville de Beauvais participera également à cette journée.



