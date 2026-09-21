Irles : le Département à la rencontre des éléveurs

La présidente du Conseil départemental, Christelle Hiver est venue à la rencontre des éleveurs-agriculteurs Régis et Vincent Philippe, à Irles, dans le cadre d’une visite du canton d’Albert. L’occasion de découvrir l’exploitation des deux frères, mais aussi d’échanger sur les évolutions du métier d’agriculteur et les enjeux auxquels sont confrontés les territoires ruraux. Tous deux sont également maires de leurs communes respectives.

Investissement dans la technologie

Sur leur exploitation "Les Hirondelles", les deux frères travaillent sur 120 hectares (céréales, betteraves) et élèvent une soixantaine de vaches. Depuis deux ans, ils ont fait le choix d’investir dans un robot de traite. Un investissement conséquent de 150 000 euros, qui a permis de faire évoluer leur organisation et leurs conditions de travail. «Ce robot nous permet de gagner du temps et d’avoir moins de contraintes horaires. Les vaches sont également plus calmes. Elles gèrent elles-mêmes leur traite et leur rythme de vie. Le robot stimule également la lactation. Il y a encore quelques années, nous n’aurions jamais pensé utiliser un robot pour traire nos vaches», expliquent avec le sourire, Régis et Vincent Philippe.

L’installation de cet équipement a nécessité une période d’adaptation d’environ un mois pour le troupeau. Désormais intégré au quotidien de l’exploitation, le robot permet aux animaux de se rendre librement à la traite, tandis que les éleveurs bénéficient davantage de souplesse dans l’organisation de leur journée. Pour les deux frères, cet investissement répond ainsi à un double enjeu, moderniser l’exploitation tout en améliorant les conditions de travail.

Adapter l’élevage aux nouvelles contraintes

Les fortes chaleurs enregistrées cet été ont également rappelé combien les conditions climatiques constituent désormais un paramètre important pour les exploitations d’élevage. Pour préserver le confort des animaux, les agriculteurs ont installé un système de brumisation dans le hangar permettant de les rafraîchir lors des épisodes de chaleur. Un dispositif de ventilation est également envisagé afin de renforcer cette adaptation et de limiter le stress thermique du troupeau.

Au-delà des équipements, cette visite a permis d’aborder les différentes réalités auxquelles sont confrontés les agriculteurs et les élus ruraux. Régis et Vincent Philippe, qui exercent également des fonctions de maire, ont ainsi partagé avec Christelle Hiver leur expérience du terrain et les problématiques rencontrées dans leurs communes. La baisse des effectifs dans les écoles, le manque de commerces de proximité ont notamment été évoqués. Des sujets qui dépassent le seul cadre agricole et renvoient plus largement à l’attractivité et à la vitalité des communes rurales.



