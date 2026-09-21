Saint-Quentin : L’espace Benjamin Rouché est inauguré

«L’idée est d’ouvrir un lieu dans lequel l’ensemble des habitants peut venir lire, apprendre, découvrir, être accueillis et accompagnés, mais aussi se rencontrer et partager», a souligné la maire Frédérique Macarez, mercredi 16 septembre, lors de l’inauguration. L’objectif est notamment de favoriser l’accès à la lecture, mais également aux ressources numériques et à différents services d’accompagnement. Le lieu pourra ainsi accueillir des actions autour de la scolarité, de la parentalité, de l’information ou encore de la formation.

L’espace s’inscrit par ailleurs dans un réseau de partenaires locaux. La Maison de l’égalité et du droit y assurera notamment une permanence mensuelle. L’espace Benjamin Rouché va également développer de nouvelles animations.

Un équipement conçu pour créer du lien

Cette ouverture repose sur un travail collectif associant les équipes municipales, la direction de la culture, de l’animation et du sport, les centres sociaux et les équipes de la médiathèque. Ces dernières ont notamment consacré plusieurs mois à la réorganisation des collections afin de permettre la réouverture du site.

L’animation constitue un autre volet important du projet. Des ateliers artistiques sont déjà envisagés, notamment autour de la peinture. En novembre, un projet d’art postal devrait également permettre aux habitants de travailler autour de l’écriture et de la création de cartes postales, avec l’objectif d’aboutir à une exposition. La ludothèque trouvera également sa place dans cet espace avec la possibilité d’emprunter des jeux. L’inscription à la bibliothèque et le prêt des documents sont gratuits, un choix présenté par la municipalité comme un moyen de faciliter l’accès à la culture pour tous.

Le projet s’appuie enfin sur une coopération étroite avec les structures du quartier et les établissements scolaires. Des accueils pourront être organisés avec les enseignants et les enfants pourront pendant les vacances participer aux différentes activités. Annabelle Dubois, la responsable de l’espace, chargée d’accueillir et d’animer le lieu a déjà plein de projets en tête. L’espace Benjamin Rouché doit désormais trouver son rythme et devenir progressivement un nouveau point de rencontre de la vie du quartier.