L'appel à candidatures pour l'accélérateur REV3 LAB de la CCI Hauts-de-France, en partenariat avec la CAPSO et la Communauté de Communes du Pays de Lumbres, est lancé. Ce programme d’accompagnement d’une durée de 6 mois est destiné aux porteurs de projets, jeunes entreprises, startups, entreprises en développement d’une nouvelle activité ou encore en reprise d’entreprise.

Il permet de bénéficier à la fois de formations, d'accompagnements collectifs et de coaching individuel, tout en ayant des intervenants sur des sujets essentiels tels que le business plan à impact, la stratégie de financement innovant, la finance durable, la RSE, la slow communication ou encore les nouveaux modèles économiques. C'est le second accélérateur du REV3 LAB qui se déploie sur le territoire du Pays de Saint-Omer, qui souhaite être le territoire démonstrateur de l’efficience écologique des Hauts-de-France d’ici 2030.

Les candidatures se font sur le site REV3 entreprise.