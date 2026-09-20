Le chantier débutera le lundi 21 septembre dans le centre-ville de Mâcon. GRDF remplacera une conduite de gaz, tandis qu’Enedis interviendra sur les câbles électriques. Les opérations concerneront d’abord la rue Guichenon et la partie basse de la rue Georges-Lecomte. Cette première phase doit durer environ deux semaines et demie, jusqu’au début du mois d’octobre.



Le chantier se déplacera ensuite vers la partie haute de la rue Georges-Lecomte, depuis la rue Mathieu. Cette seconde étape doit également s’étendre sur environ deux semaines et demie, jusqu’à la fin du mois d’octobre. Ces interventions doivent permettre de renouveler les réseaux et de renforcer la sécurité et la durabilité des infrastructures.

La circulation adaptée

La circulation sera interdite dans les zones concernées pendant les travaux, à l’exception des riverains. L’accès aux parkings des Halles et Tourneloup restera possible grâce à une déviation, signalée par un fléchage spécifique. Durant la première phase, la rue Georges-Lecomte pourra toutefois être empruntée le week-end en sens unique, du parking des Halles vers la rue Mathieu.



Les automobilistes et riverains sont invités à anticiper leurs déplacements et à respecter la signalisation installée autour du chantier.