Le SDIS 80 regroupe environ 2 400 sapeurs-pompiers pour 2 000 sapeurs-pompiers volontaires, soit près de 80% des effectifs. «Leur engagement est essentiel pour assurer une réponse de proximité et un maillage efficace des secours sur l'ensemble de la Somme», souligne Christelle Hiver. Les sapeurs-pompiers volontaires assurent avec leurs collègues professionnels plus de 43 000 interventions dans la Somme, dont près de 3 200 incendies, 2 250 accidents de la voie publique et 34 200 secours à personnes (chiffres 2024 du Département). Afin de pérenniser cet engagement citoyen et faciliter la conciliation entre leur activité professionnelle et leur activité de sapeur-pompier volontaire, le Département de la Somme et le SDIS 80 ont ainsi officialisé leur partenariat et renouvelé leur convention de disponibilité.

La rémunération et les avantages maintenus

Cette signature est d'autant plus essentielle qu'elle s'exerce dans un contexte de fragilisation du volontariat, notamment liée aux difficultés de conciliation entre engagement citoyen et activité professionnelle. Les partenariats avec les employeurs publics jouent alors un rôle déterminant. «Cette convention précise les conditions dans lesquelles les agents du Département, également sapeurs-pompiers volontaires, peuvent être disponibles pour les interventions, les formations et certaines activités liées à leur engagement, dans le respect des nécessités de service, explique la présidente. Elle prévoit notamment jusqu’à dix jours d’autorisation d’absence par an pour ces activités, ainsi que des possibilités de disponibilité exceptionnelle en cas d’événements graves nécessitant des renforts importants».

25 millions d'euros par an

Le Département maintient par ailleurs la rémunération et les avantages de ses agents pendant leurs activités de sapeur-pompier volontaire. Il participe au financement du fonctionnement et des équipements matériels et immobiliers du Service départemental d’incendie et de secours depuis 2004. Le SDIS 80 comprend dix compagnies et 56 centres de secours. Chaque année, le conseil départemental consacre près de 25 millions d'euros à son fonctionnement. D'ici 2027, il financera à hauteur de sept millions d'euros la réhabilitation ou la construction de plusieurs centres de secours.