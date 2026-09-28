Dunkerque accueille la 36e convention d’Intercommunalités de France









La 36e convention d’Intercommunalités de France se tiendra du 14 au 16 octobre 2026 au Kursaal de Dunkerque. Ce congrès décentralisé, présenté comme le plus important rassemblement d’élus locaux du pays, réunira 2 000 élus : présidents d’intercommunalités, maires, cadres territoriaux et représentants des communautés de communes, d’agglomération, urbaines et des métropoles.





Cette édition marquera le début du nouveau mandat municipal et intercommunal, prévu pour les six prochaines années. Les 1 264 présidentes et présidents élus pourront échanger sur les priorités du mandat, les enjeux de l’action publique locale et l’avenir de la décentralisation. L’association Intercommunalités de France renouvellera également son conseil d’administration, son bureau et sa présidence. L’élection est programmée mercredi 14 octobre, à 16 heures.





Les temps forts de l'évènement





Le programme prévoit plusieurs temps forts ouverts aux médias. La plénière d’ouverture, jeudi 15 octobre à 10 heures, portera sur le pilotage des territoires dans un monde instable, avec notamment Christophe Béchu, Florian Bercault, Véronique Louwagie et Virginie Lutrot. Une intervention de Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon, ainsi qu’une conférence de presse et une carte blanche à l’essayiste Chloé Morin rythmeront la journée. La clôture, vendredi 16 octobre, portera sur le thème « Peut-on imaginer les territoires sans les territoires ? ».





Les intercommunalités face aux enjeux budgétaires





La convention se déroulera dans un contexte de débat budgétaire et de tensions persistantes pour les intercommunalités. La convention sera également l’occasion de défendre une méthode plus attentive au sort des intercommunalités. À quelques mois de l’élection présidentielle, les élus pourront également affirmer leurs positions sur l’aménagement et la décentralisation, au travers de six parcours et vingt ateliers.