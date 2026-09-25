Montigny-le-Franc transforme son ancienne école en salle des fêtes

L’ancienne école de Montigny-le-Franc accueille désormais une nouvelle salle des fêtes destinée aux habitants. Les travaux se sont achevés en août, tandis que les aménagements extérieurs se poursuivent avec notamment la création d’un terrain de pétanque et des opérations de végétalisation. Le projet a bénéficié du soutien du Département de l’Aisne et de l’ADICA. La réutilisation de ce bâtiment permet ainsi à la commune de disposer d’un équipement de proximité tout en donnant une nouvelle utilisation à un patrimoine communal existant.

Réutiliser les bâtiments devient un enjeu national

La transformation d’anciens bâtiments publics s’inscrit dans une problématique rencontrée par de nombreuses communes françaises. Réhabiliter un bâtiment existant peut permettre de préserver un patrimoine local et de répondre à de nouveaux besoins sans créer systématiquement un équipement entièrement neuf. Pour les collectivités, ces opérations associent ainsi gestion du patrimoine, amélioration des services de proximité et adaptation des bâtiments aux usages actuels.