À Duzey, la commune prépare plusieurs projets pour son avenir

À Duzey, la rénovation des fontaines touche à sa finalisation, mais la commune ne compte pas s’arrêter là. La nouvelle équipe municipale, conduite par la maire, Marie Aubry Blondin et accompagnée de son premier adjoint, Michel Fayon, travaille déjà sur plusieurs opérations susceptibles de rythmer les prochaines années.

Parmi les pistes identifiées figurent la réhabilitation des usoirs, la réfection de la toiture de l’église et la création d’une réserve incendie. La mairie étudie également la possibilité d’aménager un petit logement à l’étage du bâtiment communal, aujourd’hui entièrement vacant.

Les communes investissent dans leurs territoires

À l’échelle nationale, ces opérations s’inscrivent dans la fonction d’investissement des collectivités : les travaux sur les bâtiments, les infrastructures ou l’aménagement du patrimoine font partie des dépenses qui modifient durablement les actifs communaux. En 2025, les dépenses d’investissement du bloc communal ont progressé de 6,5% par rapport à 2024, selon les données de la Direction générale des collectivités locales publiées en juin 2026.

À Duzey, la commune mise sur une gestion progressive de son patrimoine. Le logement vacant pourrait ainsi retrouver une nouvelle fonction.