Le Pen, Philippe, Retailleau: foule de candidats à la messe du pape

Plusieurs personnalités politiques ont assisté samedi à la messe célébrée par le pape Léon XIV, parmi lesquelles les responsables du RN Marine Le Pen et Jordan Bardella ou les candidats à la présidentielle du camp macroniste, Gabriel Attal et Édouard Philippe.

Dans une des tribunes installées place de la Concorde, on pouvait voir le Premier ministre Sébastien Lecornu, les présidents du Sénat Gérard Larcher, et de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse.

Étaient également présents, l'épouse du chef de l'État Brigitte Macron et l'ancien président Nicolas Sarkozy.

Les deux anciens Premiers ministres, concurrents pour représenter le bloc central à la présidentielle, Édouard Philippe (Horizons) et Gabriel Attal (Renaissance), avaient également fait le déplacement.

La candidate de l'extrême droite Marine Le Pen était également là, en compagnie du président du RN, Jordan Bardella.

Le candidat et chef de LR Bruno Retailleau avait aussi fait le déplacement.

Sur X, le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure a jugé paradoxale la présence des représentants du Rassemblement national, en rappelant que le pape s'est rendu dans la matinée dans un centre d'accueil pour migrants.

Le pape y a souligné se trouver dans une "maison qui témoigne à toute la ville qu’il est possible de se rencontrer et de vivre ensemble dans la dignité et la paix".

"Message directement adressé à tous les candidats qui se sont pressés pour aller sur la photo avec le pape pour mieux le contredire par leurs programmes", a ironisé Olivier Faure.

Ne se cachant pas de sa pratique catholique, la cheffe des Écologistes Marine Tondelier, qui a accouché il y a huit jours, a en revanche préféré rester près de chez elle, à Arras, où elle a participé dimanche à la Marche pour le climat.

M. Faure et Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à la présidentielle, ont eux prévu de participer à la marche à Paris à partir de 17H00.