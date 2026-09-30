Vie des professions
Cybersécurité dans le Grand Est : l’intelligence artificielle à la rescousse
29/09/2026 Julie Clessienne
Grand Est
Le Réseau Commande publique Grand Est, dont la CMA Grand Est, basée à Metz, est membre fondateur, a vocation à faciliter le rapprochement entre acheteurs publics et TPE-PME en région Grand Est. Christophe Richard, président de la CMA Grand Est, et Valentin Nicotra, référent commande publique, détaillent les opportunités offertes par cette manne financière et cassent certaines idées reçues.
© Benjamin Prost. Christophe Richard, président de la CMA Grand Est, membre du Réseau Commande publique Grand Est.
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