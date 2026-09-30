Dossier

Le Réseau Commande publique Grand Est, dont la CMA Grand Est, basée à Metz, est membre fondateur, a vocation à faciliter le rapprochement entre acheteurs publics et TPE-PME en région Grand Est. Christophe Richard, président de la CMA Grand Est, et Valentin Nicotra, référent commande publique, détaillent les opportunités offertes par cette manne financière et cassent certaines idées reçues.