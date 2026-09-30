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Dossier

Réseau Commande publique Grand Est : et si les freins des TPE-PME n’étaient que des a priori ?

Le Réseau Commande publique Grand Est, dont la CMA Grand Est, basée à Metz, est membre fondateur, a vocation à faciliter le rapprochement entre acheteurs publics et TPE-PME en région Grand Est. Christophe Richard, président de la CMA Grand Est, et Valentin Nicotra, référent commande publique, détaillent les opportunités offertes par cette manne financière et cassent certaines idées reçues.

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© Benjamin Prost. Christophe Richard, président de la CMA Grand Est, membre du Réseau Commande publique Grand Est.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 30 septembre 2026 - Mis à jour le 30 septembre 2026
<h2>Quel est le rôle du Réseau Commande publique Grand Est ?</h2><p><strong>Valentin Nicotra : </strong>Ce réseau, assez unique en France, rassemble plusieurs <strong>structures de développement économique</strong>, dont les chambres consulaires. Il est chapeauté par la Région Grand Est, qui affiche ainsi une volonté politique claire de faire de la commande publique et de son ancrage territorial une priorité. Grand Est Développement en est le coordinateur. Son objectif est de <strong>faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique</strong>, de les faire monter en compétence et de permettr.

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