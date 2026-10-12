Avec 13 milliards d’euros de commande publique passés dans le Grand Est en 2025, les marchés publics constituent un gisement d’activité que les entreprises locales ne peuvent négliger. D’autant que 61% des consultations régionales ont été remportées par des entreprises du Grand Est, dont 37% par des TPE-PME. Un potentiel que le Réseau Commande publique Grand Est entend justement mieux faire connaître aux entreprises.

Des rendez-vous pour créer le contact

Organisée le 4 novembre à Metz, de 9 heures à 14 heures, dans les locaux de la CMA Grand Est, boulevard de la Défense, cette nouvelle rencontre dédiée au BTP doit permettre aux entreprises d’échanger directement avec des acheteurs publics et de mieux identifier leurs projets et leurs besoins.

L’objectif est double : donner aux collectivités la possibilité de mieux connaître les compétences disponibles sur leur territoire et aux entreprises une occasion de présenter leur savoir-faire, de comprendre les attentes des acheteurs et de préparer plus efficacement leurs futures réponses aux consultations.

La démarche s’inscrit dans la vocation du Réseau Commande publique Grand Est, qui cherche à faciliter le rapprochement entre acheteurs publics et TPE-PME, tout en accompagnant ces dernières dans leurs démarches.

Pour les entreprises du bâtiment, déjà familières des marchés de travaux, ces rencontres sont une réelle opportunité car les marchés publics peuvent représenter bien davantage qu'un chantier ponctuel. Certains contrats sont reconductibles et peuvent ainsi apporter de la visibilité sur plusieurs années. Les clauses d’actualisation ou de révision des prix peuvent également offrir une sécurité appréciable dans un contexte de volatilité des coûts des matériaux.

Organisée par le Réseau Commande Publique Grand Est, la rencontre réunira notamment la Fédération BTP Moselle, la CMA Grand Est, MATEC (Moselle Agence Technique) et de nombreux acheteurs comme le Département de la Moselle, l'Armée, des communautés de communes ou communes mosellanes.

L’inscription est gratuite mais obligatoire avant le vendredi 23 octobre à 18h par le biais de ce formulaire.