Cet événement est une plongée au cœur de l'excellence gastronomique du territoire qui connaît un fort succès chaque année, avec des places vendues en moins de dix minutes pour la deuxième édition, qui a par ailleurs réunie 401 convives. Fort de cet engouement, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de l'Oise (UMIH60) annonce le retour du Dîner des Chefs de l’Oise, organisé, pour sa troisième édition, le 16 mars 2027 au Château des Rochers, à Nogent-sur-Oise.

Ce dîner grandeur nature met en lumière les talents de la gastronomie isarienne dont l'ambition est de «faire découvrir le meilleur de notre territoire à travers une expérience gastronomique d’exception», explique l'UMIH60, présidée par Charles-Édouard Barbier, à l'initiative de cet événement. Et en deux éditions, 800 convives ont ainsi pu découvrir des menus gastronomiques en huit temps, imaginés et réalisés par des chefs du département, avec une place importante accordée aux produits locaux et de saison. Au-delà de la gastronomie, le Dîner porte également une dimension solidaire, avec notamment le soutien apporté en 2025 à la Banque Alimentaire de l’Oise. «Une manière de faire de chaque édition un véritable moment de partage, de transmission et d’engagement au service du territoire», définit l'UMIH60.

Neufs chefs, neuf univers

Pour cette troisième édition, le Dîner évolue. Neuf chefs, neuf signatures, neuf univers se succéderont au fil d’un menu imaginé spécialement pour l’occasion, de la mise en bouche jusqu’au dessert. Chaque assiette sera accompagnée d’un accord soigneusement choisi, pour composer une expérience gastronomique pensée dans les moindres détails. Cette année, le Dîner met également les métiers du service et de la salle à l’honneur. Une équipe dédiée à la gestion de la salle veillera ainsi à l’accueil, au service et au bon déroulement de la soirée.

Depuis 2024, le Dîner des Chefs de l’Oise rassemble un large réseau de partenaires institutionnels et économiques, parmi lesquels la Région Hauts-de-France, le Département de l’Oise, la CCI, Oise Tourisme, Groupama et Le Comptoir du Frais. Les écoles et centres de formation du territoire participent également à l’événement, en mobilisant leurs apprentis aux côtés des chefs et des équipes, soit 150 bénévoles mobilisés pour l’événement.