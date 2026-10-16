Organisé par Transitions Pro Grand Est, cet événement a récompensé six lauréats régionaux pour leurs parcours professionnels, dont la Vosgienne Guylaine Mougel, sacrée dans la catégorie « Employeurs engagés ». Cette distinction valorise le succès de ces transitions professionnelles concrétisées depuis au moins trois mois sur le territoire.

Une synergie gagnante à Rupt-sur-Moselle

Lors de cette soirée économique majeure, Guylaine Mougel, originaire de Rupt-sur-Moselle (Vosges), a décroché le trophée « J'ai co-construit mon parcours avec mon employeur ». Ancienne collaboratrice au sein d'un cabinet comptable, elle a choisi de réorienter sa carrière vers le secteur du soin en devenant infirmière en EHPAD. Cette transition, opérée au sein du thème « Employeurs engagés », illustre parfaitement la réussite d'une reconversion co-construite et soutenue activement par son employeur, répondant ainsi aux besoins cruciaux de recrutement dans le secteur médico-social vosgien.

Six parcours d'excellence à l'échelle régionale

Au-delà du succès vosgien, le jury a distingué cinq autres professionnels du Grand Est. Dans la catégorie « Transition démographique », Gabrielle Segneur (Forbach) et Magalie Le Goasteller (Neufchef) ont toutes deux été récompensées pour leur reconversion comme aides-soignantes. Le volet « Territoire et développement économique » a mis à l'honneur Stéphane Galarme (Écrouves), devenu restaurateur, et Vincent Baillard (Bambiderstroff), ancien chercheur désormais soudeur-tuyauteur. Enfin, le trophée « Coup de cœur du jury » a salué le parcours de Josué Xavier Rocha (Strasbourg), ancien avocat au Brésil devenu ingénieur d'études en technologies mainframe.

Ces trajectoires réussies confirment l'impact positif des dispositifs d'accompagnement sur la dynamique de l'emploi régional. En transformant les compétences professionnelles, ces lauréats apportent une réponse concrète aux mutations économiques du Grand Est.







